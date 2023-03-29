$76.45+0.1482.39-0.75
53 минуты назад

В России снова начали продавать Volkswagen Tiguan

Motor.ru

По данным издания «Газета.Ru», кроссоверы привезли по схеме параллельного импорта несколько дилеров в разных регионах. Причём в наличии у продавцов есть как европейские, так и китайские модификации. В зависимости от уровня оснащения и страны производителя стоимость автомобилей достигает пяти миллионов рублей. Ознакомиться с предложениями можно на официальных сайтах дилерских центров.

Китайские Volkswagen Tiguan привезли дилеры из Благовещенска и Москвы. Кроссоверы оборудованы 220-сильным бензиновым мотором, роботизированной трансмиссией и полным приводом. В комплектацию модели входят подушки безопасности, системы предотвращения фронтальных столкновений и удержания в полосе, а также кожаная отделка салона и мультимедийная система.

Продавец из Приморья оценил китайский Tiguan в 3,3 миллиона рублей. Столичный дилер за аналогичный кроссовер запросил 4,2 миллиона рублей. В стоимость уже включена таможенная пошлина и оформление документов для постановки на учёт.

В автосалоне Санкт-Петербурга появился в наличии европейский Tiguan в модификации R-Line, которая помимо экстерьера отличается 19-дюймовыми колесными дисками и панорамной крышей. В движение модель приводит двухлитровый дизель мощностью 150 сил, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Приобрести кроссовер можно за пять миллионов рублей.

В начале марта в России появились китайские кроссоверы Volkswagen Tacqua. Новинку из Поднебесной, которая представляет собой перелицованную версию модели T-Cross, оценили в 3,3 миллиона рублей.

Автоновости,Видео,Volkswagen Tiguan,Volkswagen,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий