В России снова начали продавать Volkswagen Tiguan

По данным издания «Газета.Ru», кроссоверы привезли по схеме параллельного импорта несколько дилеров в разных регионах. Причём в наличии у продавцов есть как европейские, так и китайские модификации. В зависимости от уровня оснащения и страны производителя стоимость автомобилей достигает пяти миллионов рублей. Ознакомиться с предложениями можно на официальных сайтах дилерских центров.

Китайские Volkswagen Tiguan привезли дилеры из Благовещенска и Москвы. Кроссоверы оборудованы 220-сильным бензиновым мотором, роботизированной трансмиссией и полным приводом. В комплектацию модели входят подушки безопасности, системы предотвращения фронтальных столкновений и удержания в полосе, а также кожаная отделка салона и мультимедийная система.

Продавец из Приморья оценил китайский Tiguan в 3,3 миллиона рублей. Столичный дилер за аналогичный кроссовер запросил 4,2 миллиона рублей. В стоимость уже включена таможенная пошлина и оформление документов для постановки на учёт.

В автосалоне Санкт-Петербурга появился в наличии европейский Tiguan в модификации R-Line, которая помимо экстерьера отличается 19-дюймовыми колесными дисками и панорамной крышей. В движение модель приводит двухлитровый дизель мощностью 150 сил, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Приобрести кроссовер можно за пять миллионов рублей.