$76.45+0.1482.39-0.75
19 минут назад

За удар автомобиля дверью теперь можно получить выплату по ОСАГО

Motor.ru

Верховный суд постановил взыскать ущерб со страховой из-за открытой пассажирской двери.

За удар автомобиля дверью теперь можно получить выплату по ОСАГО
Фото: Motor.ruMotor.ru

В России рассматривали заявление водителя, который повредил автомобиль из-за распахнутой двери другой машины. Авария произошла по вине пассажира сторонней машины, который внезапно захотел покинуть салон. Страховщики отказались возместить ущерб, сославшись на законодательство. В связи с этим владелец пострадавшего автомобиля обратился в суд.

Первоначально суд удовлетворил требования владельца, обязав страховую компанию компенсировать ущерб в рамках ОСАГО, а также оплатить расходы на проведение экспертизы и штраф. Однако во время апелляции страховщики сослались на то, что авария произошла не во время движения двух транспортных средств, а машина, откуда вышел пассажир, не использовалась как «источник повышенной опасности».

Не получив компенсации, пострадавший автомобилист обратился в Верховный суд, который постановил, что источник повышенной опасности — это любая деятельность, осуществление которой создаёт повышенную вероятность причинения вреда. В частности, под законодательство попадает случаи, когда открытая дверь припаркованного автомобиля наносит ущерб проезжающему мимо транспортному средству.

В ходе рассмотрения судья сослался на ПДД, где сказано, что водителю и пассажирам запрещено открывать двери, если это создаёт помехи другим участникам дорожного движения.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий