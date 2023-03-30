За удар автомобиля дверью теперь можно получить выплату по ОСАГО

Верховный суд постановил взыскать ущерб со страховой из-за открытой пассажирской двери.

В России рассматривали заявление водителя, который повредил автомобиль из-за распахнутой двери другой машины. Авария произошла по вине пассажира сторонней машины, который внезапно захотел покинуть салон. Страховщики отказались возместить ущерб, сославшись на законодательство. В связи с этим владелец пострадавшего автомобиля обратился в суд.

Первоначально суд удовлетворил требования владельца, обязав страховую компанию компенсировать ущерб в рамках ОСАГО, а также оплатить расходы на проведение экспертизы и штраф. Однако во время апелляции страховщики сослались на то, что авария произошла не во время движения двух транспортных средств, а машина, откуда вышел пассажир, не использовалась как «источник повышенной опасности».

Не получив компенсации, пострадавший автомобилист обратился в Верховный суд, который постановил, что источник повышенной опасности — это любая деятельность, осуществление которой создаёт повышенную вероятность причинения вреда. В частности, под законодательство попадает случаи, когда открытая дверь припаркованного автомобиля наносит ущерб проезжающему мимо транспортному средству.