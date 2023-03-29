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37 минут назад

У ГИБДД появились служебные автомобили "Москвич"

Газета.Ru

Автомобили «Москвич 3» появились в автопарке ГИБДД. Фотографии кроссоверов с «мигалками» и наклейками ДПС опубликовал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

У ГИБДД появились служебные автомобили "Москвич"
Фото: Телеграм-канал «Я за рулем Maxim Kadakov»Телеграм-канал «Я за рулем Maxim Kadakov»

«Москвич. ГАИ. Ожидаемо», — написал Кадаков, прикрепив к публикации снимки «Москвичей» советской Госавтоинспекции.

Кроссовер «Москвич 3» продается с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л (150 л.с.). Стоимость автомобиля с механической шестиступенчатой коробкой передач составляет 1,97 млн рублей, а с вариатором — 2,035 млн рублей. «Москвич 3е» с электромотором мощностью 193 л.с. обойдется в 3,5 млн рублей.

В 2023 году столичный завод планирует выпустить 50 тыс. автомобилей (из них 10 тыс. с электромотором), а через год удвоить объемы выпуска. Цена нового электрического «Москвича 3е» высоковата, сказал ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Автоновости,Максим Кадаков,Дмитрий Медведев,ГИБДД,Совет безопасности РФ,
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