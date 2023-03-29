У ГИБДД появились служебные автомобили "Москвич"

Автомобили «Москвич 3» появились в автопарке ГИБДД. Фотографии кроссоверов с «мигалками» и наклейками ДПС опубликовал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.

Фото: Телеграм-канал «Я за рулем Maxim Kadakov» Телеграм-канал «Я за рулем Maxim Kadakov»

«Москвич. ГАИ. Ожидаемо», — написал Кадаков, прикрепив к публикации снимки «Москвичей» советской Госавтоинспекции.

Кроссовер «Москвич 3» продается с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л (150 л.с.). Стоимость автомобиля с механической шестиступенчатой коробкой передач составляет 1,97 млн рублей, а с вариатором — 2,035 млн рублей. «Москвич 3е» с электромотором мощностью 193 л.с. обойдется в 3,5 млн рублей.