У ГИБДД появились служебные автомобили "Москвич"

Автомобили «Москвич 3» появились в автопарке ГИБДД. Фотографии кроссоверов с «мигалками» и наклейками ДПС опубликовал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в своем Telegram-канале.
«Москвич. ГАИ. Ожидаемо», — написал Кадаков, прикрепив к публикации снимки «Москвичей» советской Госавтоинспекции.
Кроссовер «Москвич 3» продается с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 л (150 л.с.). Стоимость автомобиля с механической шестиступенчатой коробкой передач составляет 1,97 млн рублей, а с вариатором — 2,035 млн рублей. «Москвич 3е» с электромотором мощностью 193 л.с. обойдется в 3,5 млн рублей.
В 2023 году столичный завод планирует выпустить 50 тыс. автомобилей (из них 10 тыс. с электромотором), а через год удвоить объемы выпуска. Цена нового электрического «Москвича 3е» высоковата, сказал ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.