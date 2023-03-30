BMW готовится к дебюту новой «пятёрки»

Баварский производитель намеревается представить семейство BMW 5 series восьмого поколения осенью текущего года. В него войдут в том числе полностью электрические версии седана и универсала (правда, «пятидверка» дебютирует попозже).

Фото: BMW BMW

История BMW 5 series началась более полувека назад: старт производству был дан в 1972 году. Напомним, «пятёрка» актуального седьмого поколения дебютировала в октябре 2016 года. Показатели модели на европейском рынке постепенно снижаются с 2018-го: так, в 2017-м старосветские дилеры реализовали почти 110 тыс. машин, тогда как по итогам 2021-го результат не дотянул и до 53 тыс. экземпляров. Повысить интерес поможет смена генерации «пятёрки», которая в скором будущем расширит собственное семейство.

прототип BMW i5

Напомним, в него войдут не только седан и универсал 5 series, но и их полностью электрические аналоги, который получат собственные названия – BMW i5 и i5 Touring соответственно. Кстати, розеточный «сарай» будет представлен весной 2024 года. Сейчас баварский производитель продолжает работу над «пятёркой» восьмого поколения: ранее фотошпионы ловили замаскированные прототипы будущей новинки в ходе дорожных тестов.

прототип BMW i5

Теперь же производитель опубликовал серию официальных «шпионских» снимков «четырёхдверки» BMW i5, которые были сделаны во время недавних зимних испытаний. Компания тестировала электромобиль при движении по льду и снегу на севере Швеции. Одним из первых этапов тестов стала поездка замаскированных прототипов от Мюнхена до испытательного центра, расположенного в Арьеплуге. Протяжённость путешествия составила около 3 тыс. км. В результате разработчики смогли изучить работу электродвигателей, тяговых батарей, электроники, а также систем отопления и охлаждения.

прототип BMW i5

Непосредственно в испытательном центре в Швеции инженеры занялись тонкой настройкой всех систем управления трансмиссией и шасси BMW i5. Пока что производитель держит в секрете технические характеристики будущей «зелёной» новинки. Предполагается, что покупателям предложат различные варианты «начинки», в том числе «заряженный» вариант, созданный по аналогии с BMW i4 M50: напомним, такой лифтбек оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 544 л.с. (795 Нм).

Как мы сообщали ранее, в гамме следующей «пятёрки» останутся бензиновые и дизельные версии, однако все двигатели внутреннего сгорания будут работать в составе мягкогибридной системы в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском». Известно, что в линейку войдут plug-in гибридные модификации (однако подробностей о них пока нет).

прототип BMW i5

Внешность BMW 5 series восьмой генерации пока не рассекречена, однако дизайнер Kolesa.ru уже предположил, каким окажется экстерьер новой «пятёрки», а также её заряженного варианта – BMW M5. Известно, что в салоне появится знакомый по другим свежим новинкам бренда изогнутый дисплей, объединяющий в себе виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы с новой операционной системой BMW OS 8.5.