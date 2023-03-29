Парк такси столицы решили перевести на электромобили

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова работать над переводом всего парка каршеринга и такси на электромобили.

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По его словам, власти столицы намерены субсидировать программы перевода на электромобили, для поддержавших проект организаций появятся определенные льготы, все это необходимо, чтобы появился «современный качественный таксопарк», сказал мэр в эфире телеканала «ТВ Центр», передает РИА «Новости».

Собянин добавил, что парк такси в столице является сейчас одним из самых больших в мире.