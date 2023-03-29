$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Парк такси столицы решили перевести на электромобили

Деловая газета "Взгляд"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица готова работать над переводом всего парка каршеринга и такси на электромобили.

Парк такси столицы решили перевести на электромобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, власти столицы намерены субсидировать программы перевода на электромобили, для поддержавших проект организаций появятся определенные льготы, все это необходимо, чтобы появился «современный качественный таксопарк», сказал мэр в эфире телеканала «ТВ Центр», передает РИА «Новости».

Собянин добавил, что парк такси в столице является сейчас одним из самых больших в мире.

Градоначальник отметил, что в 2023 году часть новых машин для каршеринга и такси закупят по договору «Яндексом».

Автоновости,Сергей Собянин,Яндекс,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий