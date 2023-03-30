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22 минуты назад

Mercedes покажет премиальный электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS 680

Max-cars.ru

Названа дата презентации и место, где можно посмотреть премиальный электрический кроссовер Mercedes-Maybach EQS 680.

Mercedes назвал дату презентации электрического кроссовера Maybach EQS 680
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Это первая полностью электрическая серийная модель традиционного люксового бренда», – Mercedes.

Немецкий производитель премиальных автомобилей Mercedes объявил дату и место презентации люксовой линейки электрических внедорожников Maybach EQS. Компания намерена показать новинку на выставке Auto Shanghai в Китае. Детали о новинке пока раскрывать не стали, как и публиковать фотографии, показывающие дизайн и интерьер.

Но была названа дата мероприятия. Презентацию Mercedes Maybach EQS 680 планируют провести в понедельник, 17 апреля 2023 года. Увидеть ее можно не только на автосалоне в Китае, но и в социальных сетях. Mercedes намерен транслировать премьеру электрического внедорожника в Twitter и на YouTube.

Автоновости,Кроссовер,Maybach,
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