Mercedes назвал дату презентации электрического кроссовера Maybach EQS 680

Немецкий производитель премиальных автомобилей Mercedes объявил дату и место презентации люксовой линейки электрических внедорожников Maybach EQS. Компания намерена показать новинку на выставке Auto Shanghai в Китае. Детали о новинке пока раскрывать не стали, как и публиковать фотографии, показывающие дизайн и интерьер.

Но была названа дата мероприятия. Презентацию Mercedes Maybach EQS 680 планируют провести в понедельник, 17 апреля 2023 года. Увидеть ее можно не только на автосалоне в Китае, но и в социальных сетях. Mercedes намерен транслировать премьеру электрического внедорожника в Twitter и на YouTube.