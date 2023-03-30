Кроссовер Geely Okavango будут выпускать под брендом Proton

Малазийская марка Proton, выкупленная Geely, продолжает расширение модельного ряда за счёт бейджинжиниринга: в скором времени к Proton X70 и X50 присоединится самый крупный кроссовер X90.

© Российская газета

Proton X50 - перелицованный Geely Coolray, X70 - суть Geely Atlas, а X90 сделают из Okavango. Отличаться "донор" и "реципиент" будут графикой дневных ходовых огней, решёткой радиатора и шильдиком. В салоне отличий меньше: у "Протона" более простой декор, ну и руль с правой стороны.

Длина автомобиля составляет 4825 мм, размер колёсной базы - 2815 мм. Ширина и высота - 1900 и 1785 мм соответственно.

Proton X90 получил 190-сильную "турботройку" с 48-сильным стартер-генератором и 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. В Китае силовой агрегат другой: Okavango, точнее Geely Haoyue, комплектуют турбомотором 1.8 литра на 184 л.с. Правда, это никак не влияет на ситуацию с системой полного привода - её нет ни у одной из версий, хотя у малазийского кроссовера сзади установлена многорычажка.

Приём заказов на Proton X90 начнётся в начале апреля, цены пока не опубликованы. В России Geely Okavango можно купить у "частников", которые ввозят автомобили по параллельному импорту.