Ремонт разрушенных зимой дорог в РФ оценили в сотни миллиардов рублей

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев обратился к правительству России с просьбой разрешить перенаправить сотни миллиардов рублей, которые предназначались на строительство дорог, на ремонт федеральных трасс, разрушенных в зимний период. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Работы по восстановлению трасс оценили в 200 миллиардов рублей. В Росавтодоре заявили, что на данный момент 16,5 тысячи километров федеральных дорог требуют ремонта. По словам депутата, зимой сложилась аномальная ситуация из-за переходов температуры через ноль — в итоге влага попала в дорожные покрытия и замерзла, что привело к трещинам.

«Ни разу такого раньше не было. Особенно сильное разрушение произошло на тех трассах, где подходит срок ремонта или капремонта. Нужно сделать хотя бы ямочный ремонт», — заявил Москвичев.

Он также подчеркнул, что проблема не требует дополнительного финансирования, а предполагает, что в стране откажутся от строительства части дорог и направят эти деньги на ремонт существующих трасс.