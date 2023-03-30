В России в текущем году прогнозируется рост рынка легковых машин на 7%, до 670 тыс. единиц. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Технологии доверия» («ТеДо», ранее PwC).

В дальнейшем ожидается восстановление рынка. Грядущие среднегодовые темпы оценили в 22%. Однако есть еще и оптимистичный сценарий развития событий, предполагающий рост на 28% (до 800 тыс.) в текущем году и дальнейшее увеличение продаж на 18% в год.

Вместе с тем рынку удастся приблизиться к докризисному показателю в 1,5 млн лишь к 2027 году, полагают в компании. Кроме того, это возможно, если геополитическая ситуация улучшится. Также в таком случае важно развитие производства и параллельного импорта.

Эксперты отмечают, что за падением предложения новых машин последовало увеличение спроса на рынке запчастей. Их востребованность объясняется необходимостью поддерживать существующий автопарк, говорится в публикации. По словам специалистов, запчасти в ближайшие пять лет будут занимать первое место по продажам.

В «ТеДо» оценили сокращение рынка автокомпонентов и запчастей в 2022 году в 14,8%. В 2023 году рынок упадет еще на 1,8%. Затем будет наблюдаться рост примерно на 4,6% ежегодно, считают эксперты.