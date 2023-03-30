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1 час назад

Lamborghini представила сверхмощный гиперкар Revuelto

ПроКроссовер.ру

Кузов автомобиля включает в себя угловатые линии и шестиугольные узоры в задней части выхлопных патрубков. Интерьер также украшен мотивом «Y» с тремя цифровыми экранами, на которых водитель и второй пилот получают важную информацию об автомобиле.

Lamborghini представила сверхмощный гиперкар Revuelto
Фото: procrossover.ruprocrossover.ru

На экране пассажира также отображаются климатические функции, навигация и выбор музыки, что позволяет водителю сосредоточиться на дороге. Автомобиль доступен в 400 различных цветовых решениях для экстерьера и комбинации различных видов кожи и микрофибры для обивки.Lamborghini заявила, что с Revuelto она стремится быть более экологичной с новыми и более эффективными производственными процессами.

procrossover.ru

В движение новый автомобиль приводит 6,5-литровый двигатель V12, дополненный тремя электродвигателями, которые в сумме генерируют 1001 лошадиную силу. Восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением передает мощность на все четыре колеса.

Автоновости,Lamborghini,
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