Lamborghini представила сверхмощный гиперкар Revuelto

Кузов автомобиля включает в себя угловатые линии и шестиугольные узоры в задней части выхлопных патрубков. Интерьер также украшен мотивом «Y» с тремя цифровыми экранами, на которых водитель и второй пилот получают важную информацию об автомобиле.

Фото: procrossover.ru procrossover.ru

На экране пассажира также отображаются климатические функции, навигация и выбор музыки, что позволяет водителю сосредоточиться на дороге. Автомобиль доступен в 400 различных цветовых решениях для экстерьера и комбинации различных видов кожи и микрофибры для обивки.Lamborghini заявила, что с Revuelto она стремится быть более экологичной с новыми и более эффективными производственными процессами.

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