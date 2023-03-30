В Сеуле стартует крупнейший автосалон Seoul Mobility Show 2023

В пригороде южнокорейской столицы Кояне 31 марта в выставочном комплексе KINTEX официально стартует крупнейший местный автосалон Seoul Mobility Show 2023. Эксперты и журналисты, включая корреспондента "Российской газеты", получили возможность до начала наплыва посетителей познакомиться с новинками мирового автопрома и выяснить, чем же будет жить эта индустрия в ближайшем будущем.

Фото: Олег Кирьянов / РГ Олег Кирьянов / РГ

Seoul Mobility Show 2023 стал первым за последние три года автосалоном Кореи, который проводится без каких-либо коронавирусных ограничений. Организаторы явно старались показать, что все возвращается на круги своя, а отрасль не теряла времени, придумывая новые направления развития.

Видео дня

В этот раз в мероприятии принимают участие в общей сложности 160 корейских и зарубежных компаний, 12 из которых представляют готовые автомобили. Эксперты, впрочем, быстро подметили по составу участников, что на этот раз далеко не все гранды мирового автопрома приехали в Сеул. Количество компаний-производителей меньше, чем было в "докоронавирусные" годы, однако это отставание планируют ликвидировать уже в 2025 году, когда в Сеуле будет очередной автосалон.

Безусловно, на правах хозяев балом здесь правят корейские производители, включая таких грандов как Hyundai, Kia, Genesis, Renault Samsung и KG Mobility. Последняя компания - это сменивший свое название Ssangyong, который вернулся к участию в автосалонах после четырехлетнего перерыва.

Не случайно название мероприятия теперь звучит как Mobility Show, а не просто "автосалон". То, что что совсем еще недавно казалось каким-то отдаленным будущим, превращается уже в привычную реальность либо в то, что очень скоро появится на дорогах, и не только на дорогах - даже в воздухе. На этой выставке представлены и летающие автомобили, которые, если верить обещаниям властей Сеула, начнут функционировать в южнокорейской столице уже через два года. Старт сервиса летающих такси запланирован на 2025 год.

Если обобщать в нескольких сочетаниях главные тренды, которые должны доминировать в мировой автоиндустрии, то это будут электрокары, беспилотные и летающие авто. Безусловно, на выставке представлены и "обычные" автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но на Seoul Mobility Show 2023 создается впечатление, что это уже "ретро", а в моде теперь все летающее, автономное и экологически чистое.

Если говорить о конкретных моделях и наиболее заметных премьерах, то безусловно стоит отметить уже восьмую модификацию серии Sonata компании Hyundai Motor - ее официальное название Sonata the Edge. По словам сотрудников компании, эта модель станет последней в линейке хорошо известной в разных странах мира серии Sonata, и предназначена она "для людей, живущих уникальной жизнью". Действительно, дизайн этой модели заметно отличается от предыдущих "Сонат" своим динамично-спортивным, модерновым видом. Hyundai Motor также демонстрирует и два концепт-кара RN22e и NVision 74, а всего же на выставке этот крупнейший корейский производитель показывает 13 видов автомобилей.

Похоже, что корейские производители решили делать ставку именно на электромобили, потому что новых модификаций в этом сегменте было достаточно: это и новая модель Kona от того же Hyundai, и внедорожник EV9 от Kia Motors, для мировой премьеры которого был выбран этот автосалон, и сразу несколько версий электрических внедорожников KG Mobility, включая электрическую версию Torres EVX. Судя по спектру представленных KG Mobility автомобилей, название с Ssangyong компания поменяла, но приверженность внедорожникам осталась прежней.

Genesis Motor, который является отдельным брендом для автомобилей класса люкс Hyundai Motor, обратил на себя внимание интересными концепт-карами серии Х, тогда как Renault Samsung представила двуместный QM Quest, который, по сути, является превращением небольшого внедорожника в седан.

Зарубежные гранды также не отставали от хозяев. Mercedes-Benz показывает такие модели как EQE (электрический внедорожник), седан AMG EQE, SL Roadster и другие. Интересно, что "Мерседес" показал и первую свою модель, работающую на водородном топливе. Такой чести удостоилась iX5. Всего же производитель привез в Корею 11 моделей, из которых пять показаны здесь впервые.

Также впервые на автошоу в Сеуле появился и знаменитый американский производитель электромобилей Tesla, к которому в Южной Корее смешанное отношение. С одной стороны, это модно, современно и престижно, а с другой есть жалобы на обслуживание и безопасность, из-за чего корейские концерны на своем рынке успешно конкурируют с Tesla. В любом случае для Tesla нынешний салон - это дебют в Корее, и показывает она модели Model X, Plaid. Примечательно, что американская компания даже демонстрирует прототип своего робота-гуманоида Tesla Bot.

Немало споров и безусловно большое внимание привлек к себе автомобилестроительный стартап Alpha Motor из США. Его основатель - живущий в США кореец, но показать свои первые модели он решил именно на исторической родине. Это электрические грузовики Wolf и Wolf Plus, по поводу перспективности которых уже были высказаны диаметрально противоположные мнения.

Как уже было сказано, Seoul Mobility Show 2023 - это не только про автомобили, а про "передвижение" вообще. Потому на выставке активное участие принимают компании, работающие в сфере беспилотных машин, летающих автомобилей, систем обеспечения контроля за движением во всех средах.

Так, корейский лидер сферы телекоммуникаций SK Telecom предлагает окунуться в мир виртуальной реальности, где можно будет прочувствовать мобильно-транспортную инфраструктуру ближайшего будущего, включая симуляцию полета на аэротакси. Эта же компания презентовала и Nugu Auto - интеллектуальную платформу для автомобилей.

V Space, которая первой в Корее провела успешный полет на летающем автомобиле, демонстрирует новую "воздушную" автомодель с вертикальным взлетом-посадкой. KAIST, известный как один из самых престижных технических вузов и передовых исследовательских центров Кореи, презентует автономное судно.

"Здесь представлены не только готовые автомобили, но также и все виды сервиса для передвижения во всех средах - на суше, воде и в воздухе", - отметил директор оргкомитета мероприятия Кан Нам Хун, выразив надежду, что выставка привлечет внимание большого количества посетителей.