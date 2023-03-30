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47 минут назад

Компания Cadillac вывела на тесты новый электрический внедорожник

ПроКроссовер.ру

Lyriq EV на данный момент является единственным серийным автомобилем Cadillac, работающим от аккумуляторов, а флагман Celestiq должен присоединиться к модельному ряду в конце 2023 года.

Cadillac вывел на тесты новый электрический внедорожник
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Судя по огромным размерам внедорожника, это может быть аккумуляторно-электрический эквивалент Cadillac XT6. Последний представляет собой семиместный автомобиль длиной более пяти метров. Таким образом, он собирается занять рыночную нишу выше текущей модели Lyriq.

Как и Lyriq, новичок мог предложить на выбор две электрические трансмиссии мощностью 345 и 510 л.с. Стандартный размер тяговой батареи для первых составляет 102 киловатт-часа. В планы Cadillac на ближайшие несколько лет входит выпуск трех совершенно новых электромобилей, которые еще не анонсированы, но они не будут запущены в производство до 2024 года или позже.

Автоновости,Cadillac,
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