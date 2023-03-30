УАЗ нашел способ экономить на колесах

Если раньше на конвейер колеса в сборе доставлялись с другого предприятия, то теперь работа оптимизирована - новый участок открылся прямо на Ульяновском автозаводе.

Фото: Пресс-служба УАЗ Пресс-служба УАЗ

Работы по сборке колес на новом участке будут производиться сотрудниками ООО "Рубин", пишет корпоративное издание "Панорама УАЗ". Новый участок оборудовали в бывшем деревообрабатывающем цехе.

"Организация сборки колёс на площадях бывшего деревообрабатывающего цеха позволила высвободить незадействованные площади и сократить транспортные издержки при поставке колёс на главный конвейер", - сказал главный инженер УАЗа Алексей Алексеев.

Внедорожники от этого не станут дешевле, но можно предположить, что новый цех станет буфером, который по крайней мере сдержит рост цен на автомобили.