УАЗ нашел способ экономить на колесах

Если раньше на конвейер колеса в сборе доставлялись с другого предприятия, то теперь работа оптимизирована - новый участок открылся прямо на Ульяновском автозаводе.
Работы по сборке колес на новом участке будут производиться сотрудниками ООО "Рубин", пишет корпоративное издание "Панорама УАЗ". Новый участок оборудовали в бывшем деревообрабатывающем цехе.
"Организация сборки колёс на площадях бывшего деревообрабатывающего цеха позволила высвободить незадействованные площади и сократить транспортные издержки при поставке колёс на главный конвейер", - сказал главный инженер УАЗа Алексей Алексеев.
Внедорожники от этого не станут дешевле, но можно предположить, что новый цех станет буфером, который по крайней мере сдержит рост цен на автомобили.
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