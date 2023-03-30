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29 минут назад

УАЗ нашел способ экономить на колесах

Российская Газета

Если раньше на конвейер колеса в сборе доставлялись с другого предприятия, то теперь работа оптимизирована - новый участок открылся прямо на Ульяновском автозаводе.

УАЗ нашел способ экономить на колесах
Фото: Пресс-служба УАЗПресс-служба УАЗ

Работы по сборке колес на новом участке будут производиться сотрудниками ООО "Рубин", пишет корпоративное издание "Панорама УАЗ". Новый участок оборудовали в бывшем деревообрабатывающем цехе.

"Организация сборки колёс на площадях бывшего деревообрабатывающего цеха позволила высвободить незадействованные площади и сократить транспортные издержки при поставке колёс на главный конвейер", - сказал главный инженер УАЗа Алексей Алексеев.

Внедорожники от этого не станут дешевле, но можно предположить, что новый цех станет буфером, который по крайней мере сдержит рост цен на автомобили.

Ранее УАЗ рассказал, как купить новый "Патриот" за 1,2 млн рублей.

Автоновости,УАЗ,Алексей Алексеев,
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