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4 минуты назад

Минпромторг возобновил программу льготных автокредитов для ряда категорий граждан

Российская Газетаиещё 3

Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования для некоторых категорий граждан. Речь идет о медработниках, учителях, а также мобилизованных, добровольцах военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО и членов их семей.

Минпромторг частично возобновил программу льготных автокредитов
Фото: ТАССТАСС

В своем Telegram-канале ведомство пояснило, что под условия программы подпадают отечественные автомобили стоимостью до 2 млн рублей.

Описано будущее цен на автомобили в России

Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составит 20% от стоимости автомобиля, для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%.

Скидка на электромобили российского производства для всех заемщиков составит 25% (но не более 625 тысяч рублей).

О том, что программу льготного автокредитования в России продлят на 2023 год, стало известно ее в ноябре прошлого года. Тогда Минпромторг сообщил, что по итогам 10 месяцев по программе было продано 34,1 тысячи автомобилей, объем предоставленных скидов составил около 7 млрд рублей.

Также отмечалось, что в программе льготного автокредитования участвуют все модели УАЗ, Lada, ГАЗ, КамАЗ, "Урал". Кроме того, под нее попадают электромобили марки Evolute, произведенные на заводе "Моторинвест" в Липецке.

Автоновости,УАЗ,Lada,Минпромторг,
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