Минпромторг частично возобновил программу льготных автокредитов

Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования для некоторых категорий граждан. Речь идет о медработниках, учителях, а также мобилизованных, добровольцах военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО и членов их семей.

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В своем Telegram-канале ведомство пояснило, что под условия программы подпадают отечественные автомобили стоимостью до 2 млн рублей.

Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составит 20% от стоимости автомобиля, для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%.

Скидка на электромобили российского производства для всех заемщиков составит 25% (но не более 625 тысяч рублей).

О том, что программу льготного автокредитования в России продлят на 2023 год, стало известно ее в ноябре прошлого года. Тогда Минпромторг сообщил, что по итогам 10 месяцев по программе было продано 34,1 тысячи автомобилей, объем предоставленных скидов составил около 7 млрд рублей.