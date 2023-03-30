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1 час назад

Сервис «Переставь машину» заработал в Москве

АвтоКодиещё 1

Москвичи больше не будут испытывать проблем с выездом из дворов из-за авто, мешающих проезду. Теперь у пользователей «Электронного дома» есть сервис, через который можно связаться с собственником машины, мешающей проезду, и попросить перепарковать авто.

Сервис «Переставь машину» заработал в Москве
Фото: АвтоКодАвтоКод
Чтобы отправить сообщение, нужно:
  • перейти в раздел «Мои соседи»;
  • нажать на кнопку «Связаться с владельцем транспортного средства»;
  • указать госномер авто, заблокировавшего выезд.

Собственник машины получит push-сообщение с текстом: «Транспортное средство с номером <номер ТС> препятствует свободному проезду. Прошу переставить ваше транспортное средство».

Поиск автомобилей осуществляется по всем пользователям платформы, независимо от адреса, который привязан к профилю владельца. Если госномера не окажется в базе «Электронного дома», отправитель увидит соответствующее сообщение, и push-уведомление не уйдет.

«Электронный дом» – это проект правительства Москвы по управлению многоквартирными домами. На данный момент к приложению подключены 97% многоэтажек. Пользоваться платформой можно в любой точке мира, где есть интернет.

АвтоКод

Чтобы подключиться к сервису «Переставь машину», в разделе «Мой транспорт» следует кликнуть по кнопке «Добавить транспортное средство» и в открывшейся форме указать серию и госномер своего автомобиля.

Автоновости,Правительство Москвы,
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