Раскрыт интерьер обновленного Porsche Cayenne

Компания Porsche показала салон обновленного кроссовера Cayenne.

Фото: © Porsche © Porsche

Рестайлинговый Porsche Cayenne рассекретят уже 18 апреля, а пока можно детально рассмотреть изменения, которые произошли в интерьере автомобиля. Салон в значительной степени модернизировали, а главным нововведением стал дополнительный сенсорный экран диагональю 10,9 дюйма, который расположен на передней панели перед пассажиром. Из опций заявляются навигационная система и голосовой ассистент Siri.

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Ранее в Porsche заявили, что грядущее обновление Сayenne — одно из самых масштабных за всю историю модели. Особое внимание было уделено улучшению ездовых характеристик, например, с рестайлингом кроссовер обзаведется новым полуактивным шасси с двухкамерными пневмобаллонами.

Салон Porsche Cayenne образца 2019 года

Салон Porsche Cayenne 2024 модельного года

Упоминалась и новая мультимедийная система: теперь стало известно, что диагональ центрального экрана составит 12,3 дюйма. Справа от него находится 10,9-дюймовый дисплей, которым может управлять пассажир, а слева — слегка изогнутая цифровая панель приборов на 12,6 дюйма. Для последней заявляются семь режимов отображения.

Под центральным экраном расположена панель управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC). Она имеет стеклянное покрытие, распознает касания и дает обратную тактильную отдачу.

Porsche Cayenne

Porsche Cayenne

Селектор переключения передач отныне расположен справа от руля, между приборкой и дисплеем информационно-развлекательной системы. В стандартное оснащение обновленного Cayenne входят беспроводная зарядка для смартфона, два порта USB-C спереди и еще два — на центральной консоли сзади.

Помимо всего перечисленного, Porsche Cayenne 2024 года получит матричные фары HD Matrix LED, использующие пиксельную технологию Hella, Infineon и Nichia. Оптика позволяет управлять матрицей на 65 536 ячеек, умеет регулировать яркость каждого пикселя и менять форму пучка. В фарах появится адаптивный режим для скоростных магистралей, возможность динамического выделения безопасных траекторий движения и затенения дорожных знаков.