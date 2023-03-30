Около 20 машин на сутки застряли в снегу в Мурманской области

Из-за метели и нулевой видимости порядка 20 автомобилей застряли на дороге в Мурманской области, по пути из села Териберка в Мурманск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

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«Около 20 машин стоят на автодороге из Териберки в Мурманск. К ним направляются спасатели, местные власти организовали подвоз горючего, работают специалисты Автодора», — сообщили агентству в ведомстве.

Дорогу, ведущую в Териберку, расположенную на берегу Баренцева моря, пришлось закрыть из-за непогоды в среду. Из-за непогоды автомобилисты на сутки оказались в снежной ловушке, у многих заканчивается бензин, сообщает «ТВ21» со ссылкой на очевидцев.