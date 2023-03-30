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1 час назад

В России заметно вырос спрос на запчасти для ремонта автомобилей

Motor.ru

Россияне стали активнее скупать запчасти для ремонта машин.

В России заметно вырос спрос на автомобильные запчасти
Фото: Motor.ruMotor.ru

Россияне стали активнее скупать запчасти для ремонта машин. По данным «Технологий доверия» («ТеДо», ранее PwC), которые приводит «Коммерсантъ», спрос на компоненты для автопрома падает, а на запчасти — растет: по итогам 2022 года он увеличился на 4,6 процента до 1,9 триллиона рублей. Обусловлено это старением автопарка страны и желанием российских автовладельцев продлить жизнь имеющихся автомобилей.

Рынок автокомпонентов на фоне остановки заводов сокращается. В 2021 году на него приходилось 41,8 процента финансовой емкости, а на запчасти — 58,2 процента. В 2022-м показатель автокомпонентов рухнул до 28,5 процента, а по итогам 2023-го ожидается падение до 23,7 процента. Причем продажи сборочных деталей продолжат снижаться до 2027 года, прогнозируют в «ТеДо».

А вот запчасти, напротив, все больше интересуют российских покупателей. Из-за нехватки новых машин на рынке россияне стремятся поддерживать в технически исправном состоянии ранее купленный транспорт, а также снизить расходы на содержание. В итоге срок эксплуатации машин увеличивается, и автопарк страны стареет.

Вместе с этим россияне стараются реже ездить на автомобилях. По данным других аналитиков, парк постоянно используемых машин в прошлом году сократился на 2,3 процента или на 822 тысячи единиц, а среднегодовой пробег упал на 16 процентов. Такая тенденция наблюдается впервые за годы наблюдений.

Автоновости,Коммерсант,
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