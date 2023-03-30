В России заметно вырос спрос на автомобильные запчасти

Россияне стали активнее скупать запчасти для ремонта машин.

Россияне стали активнее скупать запчасти для ремонта машин. По данным «Технологий доверия» («ТеДо», ранее PwC), которые приводит «Коммерсантъ», спрос на компоненты для автопрома падает, а на запчасти — растет: по итогам 2022 года он увеличился на 4,6 процента до 1,9 триллиона рублей. Обусловлено это старением автопарка страны и желанием российских автовладельцев продлить жизнь имеющихся автомобилей.

Рынок автокомпонентов на фоне остановки заводов сокращается. В 2021 году на него приходилось 41,8 процента финансовой емкости, а на запчасти — 58,2 процента. В 2022-м показатель автокомпонентов рухнул до 28,5 процента, а по итогам 2023-го ожидается падение до 23,7 процента. Причем продажи сборочных деталей продолжат снижаться до 2027 года, прогнозируют в «ТеДо».

А вот запчасти, напротив, все больше интересуют российских покупателей. Из-за нехватки новых машин на рынке россияне стремятся поддерживать в технически исправном состоянии ранее купленный транспорт, а также снизить расходы на содержание. В итоге срок эксплуатации машин увеличивается, и автопарк страны стареет.