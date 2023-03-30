Японский тюнер подготовил заниженную и внедорожную версию Suzuki Jimny

Suzuki Jimny является идеальной базой для различных модификаций благодаря своему простому стилю в стиле ретро. ESB — один из многочисленных тюнеров, предлагающих широкий спектр аксессуаров для крошечного внедорожника, сгруппированных в два разных пакета — заниженный LST и внедорожный LST-Up — оба получают обвес с расширением кузова.

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Подробнее: Оба комплекта от тюнера из Осаки включают в себя накладку на переднюю решётку, которая придаёт передней части более злой вид, а также окрашенные в белый цвет 16-дюймовые легкосплавные диски CLS TC01, расширители колёсных арок с болтовым креплением, большой спойлер и прямоточный спортивный глушитель. Хотя на этом сходство между комплектами заканчивается.

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Наиболее важным отличием является высота дорожного просвета и подвеска: LST имеет заниженные на 40-90 мм пружины, а LST-Up получает лифт-кит с повышением на 76 мм. Кроме того, колеса обуты в разные шины: LST ездит на сликах Nankang 195/50R16, а LST-Up получает более цепкую резину Maxis 245/70R16.

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Обвес: Различная направленность двух Jimny также проявляется в их обвесах. LST оснащен более глубокими и спортивными бамперами, соединенными с широкими крыльями. С другой стороны, LST-Up получил более тонкие внедорожные бамперы, обнажающие большую часть подвески и шин, которые сочетаются с подрезанными колёсными арками.

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Наконец, LST также оснащен накладками на пороги, в то время как LST-Up получает защитную пластину, установленную на креплениях стандартного бампера.

Под капотом: Тюнер не коснулся силовой установки, а это означает, что оба доработанных Jimny не отличаются от серийных. В Японии модель доступна с трехцилиндровым двигателем объемом 658 кубических сантиметров мощностью 63 л.с., а на мировых рынках его предлагают с 1,5-литровым четырёхцилиндровым мотором мощностью 101 л.с.