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32 минуты назад

Новый БелАЗ с российским двигателем показали в Минске

Российская Газета

Эксплуатационные испытания нового газотурбинного самосвала с российским двигателем, грузоподъемностью 90 тонн, на заводе БелАЗ в Беларуси начнутся во втором квартале этого года, рассказал журналистам заместитель генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению Алексей Грачев. Он отметил, что эта модель создавалась в рамках импортозамещения.

На БелАЗе испытают новый самосвал с российским газотурбинным двигателем
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В один момент нам перестали быть доступны более 1,5 тысяч комплектующих, и перед нами встала амбициозная задача обеспечить технологическую независимость нашей продукции и то же время сохранить весь модельный ряд специальной карьерной техники для наших потребителей. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что мы с этой задачей справились, конечно, при поддержке наших партнеров из России", - сказал Грачев.

Он отметил, что сейчас на БелАЗе есть несколько значимых проектов, которые находятся на разных стадиях испытаний.

"В ближайшее время готовы будем представить уже в эксплуатации. Один из таких проектов в самом популярном сегменте на 90 тонн в перспективном и для нас и для горной отрасли направлении - это машина с газотурбинным двигателем. Производитель двигателя - завод из Калуги. Испытания мы планируем закончить во втором квартале этого года, после чего начнутся испытания эксплуатационные, после которых будет принято решение о тиражирование этой технологии и приобретении автомобиля потребителями", - сказал Грачев.

Автоновости,Алексей Грачев,
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