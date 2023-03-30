На БелАЗе испытают новый самосвал с российским газотурбинным двигателем

"В ближайшее время готовы будем представить уже в эксплуатации. Один из таких проектов в самом популярном сегменте на 90 тонн в перспективном и для нас и для горной отрасли направлении - это машина с газотурбинным двигателем. Производитель двигателя - завод из Калуги. Испытания мы планируем закончить во втором квартале этого года, после чего начнутся испытания эксплуатационные, после которых будет принято решение о тиражирование этой технологии и приобретении автомобиля потребителями", - сказал Грачев.