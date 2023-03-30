Стало известно о продаже автомобильного завода Derways

ООО «Дороги», принадлежащее предпринимателю Абреку Тебуеву, приобрело бывший завод Derways в Карачаево-Черкесии. Это следует из данных «Федресурса».

Сумма сделки составила 598 млн рублей. Изначально цена объекта была другой - в начале марта он был выставлен за 695 млн. Стоимость снизилась после четырех раундов.

Как сообщает Autonews.ru, пока планы на данную площадку не раскрываются.

Компанию Derways основали в 2003 году. Сначала она выпускала автомобили под собственным брендом. Однако почти все модели, кроме одной, представляли собой перелицованные китайские машины. Отличался лишь внедорожник Cowboy, который построили на шасси румынского Aro 244.

В 2016 году лицензия на Derways Cowboy была выкуплена президентом пакистанской автостроительной фирмы Karakoram Motors Абдулом Вахидом.