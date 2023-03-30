Гейтс: беспилотные авто изменят жизнь, как когда-то компьютеры

Американский бизнесмен и один из создателей компании Microsoft заявил, что беспилотные автомобили изменят жизнь человека, как когда-то это сделали компьютеры.

«В последние годы мы добились огромного прогресса в области автономных транспортных средств (AV), и я верю, что в следующем десятилетии мы достигнем переломного момента. Когда это произойдёт, беспилотники изменят транспорт так же резко, как компьютер изменил офисную работу», — цитирует Гейтса Life.ru.

Предприниматель признался, что ему нравится ездить за рулём и самому водить машину, однако это не сравнится с осознанием того, что человек может передать управление искусственному интеллекту. Он отметил высокий уровень продвижения в технологиях беспилотного вождения на сегодняшний день, добавив, что на следующем этапе у водителя появится возможность просто «убрать руки с руля».