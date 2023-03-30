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6 минут назад

Какие китайские автомобили подешевели в России

Российская Газета

Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) сравнило цены на китайские автомобили в феврале и марте 2023 года. Большинство моделей сохранили ту же стоимость, что и месяц ранее, но есть и такие, которые стали дешевле.

Какие китайские автомобили подешевели в России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Так, например, Changan CS35 Plus в марте подешевел на 6%: кроссовер в комплектации Advance стоит 2 229 900 рублей против 2 379 900 рублей в феврале. Также на 6% доступнее стал Changan CS55 Plus в версиях Luxe и Tech, которые оценены в 2 569 900 и 2 629 900 рублей соответственно.

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Дешевле на 2% во всех комплектациях стал кроссовер Haval F7: теперь цены на него варьируются от 2 199 000 до 3 099 000 рублей (ранее - 2 249 000 - 3 149 000 рублей).

Также китайцы скинули цены на кросс-купе Haval F7x: минус 4% к прежнему прайсу. Цены на модель начинаются от 2 249 000 рублей.

Есть и такие модели, которые в феврале подорожали. Так, Geely Tugella, согласно отчёту НАПИ, стал дороже на 1% и стоит теперь от 4 229 990 рублей против февральских 4 199 990 рублей.

На 4-5% подорожал FAW Bestune T77, став дороже на 100 тысяч рублей - от 2 169 000 рублей.

Минивэн Voyah Dream, представленный в единственном исполнении Executive, стал дороже на 8% и стоит теперь от 8 990 000 рублей.

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