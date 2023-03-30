Шинная компания Nokian Tyres окончательно ушла из России

Шинная компания Nokian Tyres объявила об окончательном уходе из России.

Фото: © Nokian Tyres © Nokian Tyres

На официальном российском сайте Nokian Tyres появилась заглушка с сообщением о завершении деятельности в стране. Там же приводится телефон горячей линии и ссылка на vsevtyres.ru, где можно получить информацию о гарантийном обслуживании и продукции в России. Сам же сайт nokiantyres.ru больше не функционирует. Завод компании, который расположен в Ленинградской области, несколькими днями ранее был продан «Татнефти» за 285 миллионов евро.

Nokian Tyres присутствовала в России 17 лет. Завод по выпуску шин во Всеволожске работал с 2005 года: он рассчитан на выпуск 17 миллионов шин в год и является одним из крупнейших шинных предприятий в мире. До весны прошлого года примерно 60 процентов продукции с российского завода поставляли за рубеж, в том числе на европейский и американский рынки.

О том, что Nokian намерена уйти с российского рынка, стало известно в прошлом году. Тогда же был назван и покупатель российских активов компании, включая завод, — им выступила «Татнефть». Изначально предполагалось, что сумма сделки составит 400 миллионов евро, однако в результате «Татнефть» заплатила 285 миллионов евро.