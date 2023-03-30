В Россию привезли конкурента Tesla вдвое дешевле Model S

В России продают 544-сильный электрокар с продвинутым автопилотом.

Фото: © Leapmotor © Leapmotor

Базовый вариант седана Leapmotor C1 оценили в 3,2 миллиона рублей. Он оснащен батарей с технологией cell-to-chassis, медиасистемой с 3D-интерфейсом и продвинутым полуавтопилотом, который получает данные от 28 датчиков и дает доступ к 23 функциям автономного вождения. Полноприводный вариант обойдется дороже — 4 700 000 рублей. Топовая машина стоит уже 5 200 000 рублей, но даже в этом случае Leapmotor вдвое дешевле Tesla Model S.

Электрический седан С1 — флагман молодой компании Leapmotor. Автомобиль оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и интегрированной в силовую структуру батарей (технологией cell-to-chassis) емкостью 90 киловатт-часов. При мощности 544 лошадиные силы (720 Нм) разгон до ста у электрокара занимает 3,66 секунды, а паспортный пробег равен 630 километрам.

Leapmotor

В стандартное оснащение C1 входят панорамная крыша, передние сидения с массажем, медиакомплекс с тремя экранами (как в рестайлинговом Porsche Cayenne) на производительном чипе Qualcomm Snapdragon 8155P и система автоматизированного управления, насчитывающая 28 датчиков и 23 функции автономного вождения. Среди них — автопарковка, удержание в полосе и объезд внезапных препятствий.

Leapmotor

Кузов седана на 73,4 процента состоит их высокопрочных сплавов. Подушек безопасности шесть, плюс боковые шторки. Для отделки салона используется натуральная кожа, в том числе мелкозернистая «наппа». Есть подогревы всех кресел и руля. Цена при этом на редкость демократичная — от 3,2 миллиона рублей.

Leapmotor