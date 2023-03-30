Грузовики Tesla Semi массово ломаются

У электрических грузовиков Tesla Semi нашли опасный дефект: у них отказывают экраны

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Semi — относительно молодой проект. Производство стартовало только в конце прошлого года, и Tesla постепенно наращивает его темпы, несмотря на частые сообщения о поломках. Как сообщает Teslarati со ссылкой на инсайдеров, они могут быть вызваны глюками экранов, на которые в Semi возложены важные функции: они дублируют изображения с боковых камер, отображают данные о скорости, заряде батареи, а также важные уведомления, касающиеся безопасности.

Tesla Semi дебютировал еще в 2017 году. Серийная сборка в Неваде была запущена в 2022 году с трехлетним опозданием, и с тех пор по крайней мере восемь электрогрузовиков вышли из строя. Причины не раскрывают — о поломках молчат как сама Tesla, так и PepsiCo, заказавшая сотню тягачей еще шесть лет назад. Ей и достался первый экземпляр, сошедший с конвейера.

Когда водители Semi замечают проблемы с экранами или их полное отключение, они не решаются продолжать путь и останавливаются на обочине.

«Они не знают, что делать, а потому тормозят и ждут помощи», — сказал анонимный источник.

По его словам, проблемные грузовики буксируют в некое «секретное» место в калифорнийском Лотропе. Там находится новая «Мегафабрика» Tesla, с прошлого года производящая гигантские стационарные аккумуляторы Megapack нового поколения. Вероятно, площадка располагает и необходимым оборудованием для диагностики поломок электрокаров.