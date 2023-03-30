Porsche показала радикально обновленный салон рестайлингового Cayenne

Компания Porsche опубликовала официальные фото салона обновленного кроссовера Porsche Cayenne, который выглядит совершенно иначе, чем у актуальной версии модели. Об этом сообщает Motor1.

Фото: Porsche Porsche

В качестве приборной панели автомобиль получил изогнутый экран диагональю 12,6 дюйма вместо классической стрелочной комбинации приборов с установленным в центре тахометром. Обновился и дисплей медиасистемы: рестайлинговый Cayenne получит 12,3-дюймовый дисплей с онлайн-навигацией и поддержкой голосовых команд.

Porsche

Пассажиры получат возможность смотреть на экране медиасистемы видео, но только в тот момент, когда автомобиль стоит на месте. Переднему пассажиру положен также отдельный экран, на котором видеопоток доступен и в пути.

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