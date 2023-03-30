$76.45+0.1482.39-0.75
51 минуту назад

Porsche показала радикально обновленный салон рестайлингового Cayenne

Газета.Ruиещё 1

Компания Porsche опубликовала официальные фото салона обновленного кроссовера Porsche Cayenne, который выглядит совершенно иначе, чем у актуальной версии модели. Об этом сообщает Motor1.

Porsche показала радикально обновленный салон рестайлингового Cayenne
Фото: PorschePorsche

В качестве приборной панели автомобиль получил изогнутый экран диагональю 12,6 дюйма вместо классической стрелочной комбинации приборов с установленным в центре тахометром. Обновился и дисплей медиасистемы: рестайлинговый Cayenne получит 12,3-дюймовый дисплей с онлайн-навигацией и поддержкой голосовых команд.

Porsche

Пассажиры получат возможность смотреть на экране медиасистемы видео, но только в тот момент, когда автомобиль стоит на месте. Переднему пассажиру положен также отдельный экран, на котором видеопоток доступен и в пути.

Porsche

Cayenne также лишился традиционного селектора коробки передач: на месте рычага теперь панель для зарядки смартфоном, а для управления трансмиссией служит небольшой рычажок справа от панели приборов. Полностью рассекретить обновленный Cayenne планируется 18 апреля.

Автоновости,Porsche Cayenne,Porsche,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий