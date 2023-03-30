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58 минут назад

Опубликованы подробные фото нового "Дастера" в серийном кузове

Российская Газета

Этот момент настал - Dacia приступила к тестам третьего поколения кроссовера Duster. Его премьера состоится в следующем году.

Опубликованы фотографии нового "Дастера" в серийном кузове
Фото: Motor1.comMotor1.com

На фото, опубликованных Motor1, кроссовер имеет дизайн, выполненный по мотивам концепта Bigster, показанный в 2021 году. Новый "Дастер" переедет с архаичной платформы B0 на модульную CMF-B и, скорее всего, вырастет в размерах. Место для этого есть: уходящая модель имеет длину 4,32 м, а предстоящий "Бигстер", запланированный на 2025 год, будет не менее 4,6 м.

Важное примечание: задние "барабаны" заменят на дисковые тормоза.

На фото видна часть головной оптики с двойными полосами дневных ходовых огней, сквозь камуфляж просвечивают Y-образные фонари. Ручки задних дверей, судя по всему, будут интегрированы в дверь на уровне остекления (как у Nissan Juke, например).

Motor1.com

Новый Duster тестируют не только в Европе, но и в Индии, где модель будет представлена под материнским брендом - Renault. Почему индийский "Дастер" должен выйти позже, местные издания пишут про 2025 год, пока не совсем понятно. Возможно, речь идёт о разных этапах: в 2024 году состоится премьера, а годом позднее начнутся продажи.

Motor1.com
Автоновости,Nissan Juke,Dacia,Renault,Nissan,
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