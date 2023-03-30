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1 час назад

Jeep показал семь внедорожников для ежегодного Пасхального сафари

Motor.ru

Компания Jeep построила семь внедорожных концептов для Пасхального сафари.

Jeep показал семь внедорожников для Пасхального сафари
Фото: © Jeep© Jeep

Основой машин стали современные Wrangler, Gladiator, Grand Wagoneer, а также старенький Cherokee поколения SJ. Все концепты используют фирменные аксессуары Jeep и Mopar и отличаются увеличенным дорожным просветом, шинами и специфическими деталями. Например, Magneto 3.0 Concept оснащен электрической силовой установкой, а в палатку, установленную на крыше Jeep Grand Wagoneer Overland Concept, можно попасть прямо из салона.

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К ежегодному Пасхальному сафари (Easter Jeep Safari) компания Jeep и придворное ателье Mopar традиционно подготовили несколько внедорожных концептов. На это раз их семь, и наиболее интересным оказался Jeep Scrambler 392 Concept.

Фактически это переделанный под рок-краулер Wrangler Rubicon 392, на который поставили пневмоподвеску и здоровенные шины внешним диаметром 40 дюймов. Максимальный дорожный просвет — 420 миллилитра. У машины нет ни дверей, ни задней стенки кабины, а кузовные панели изготовлены из углепластика.

Jeep Scrambler 392 Concept
Jeep Wrangler Magneto 3.0 Concept
Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept
Jeep Wrangler Rubicon 4xe Concept

На базе «Рэнглеров» построены ещё три концепта: Magneto 3.0 Concept, Rubicon 4xe Departure Concept и Rubicon 4xe Concept. Последние два лишь демонстрируют широкие возможности по доработке внедорожника с использованием фирменных аксессуаров.

А вот «третий» Magneto предвосхищает появление «батарейного» вездехода Recon. В новой версии концепту добавили регулировку отдачи электромотора и двухуровневую систему рекуперацию, а также немного изменили дизайн.

Планы Jeep, Dodge и Ram: старые-новые имена, новые электромобили, кроссоверы и пикапы

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept
Jeep Grand Wagoneer Overland Concept
1978 Jeep Cherokee 4xe Concept

В свою очередь, пикап Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept похвастается увеличенным дорожным просветом и оригинальным кузовом, в котором поместятся многочисленные канистры, внедорожная утварь и походный скарб.

Кемпер Grand Wagoneer Overland Concept предложит новую схему установки раскладной палатки: в неё можно попасть не только с улицы, но и из салона, хотя для этого пришлось переделать одну из секций панорамной крыши.

Наконец, Cherokee 4xe Concept — это заводской рестомод внедорожника 1978 года. Под капотом — гибридная установка от Wrangler Rubicon 4xe мощностью 381 лошадиную силу и 637 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой и современными бамперами. Завершают облик колеса, обутые в шины внешним диаметром 37 дюймов.

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