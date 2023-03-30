Jeep показал семь внедорожников для Пасхального сафари

Компания Jeep построила семь внедорожных концептов для Пасхального сафари.

Фото: © Jeep © Jeep

Основой машин стали современные Wrangler, Gladiator, Grand Wagoneer, а также старенький Cherokee поколения SJ. Все концепты используют фирменные аксессуары Jeep и Mopar и отличаются увеличенным дорожным просветом, шинами и специфическими деталями. Например, Magneto 3.0 Concept оснащен электрической силовой установкой, а в палатку, установленную на крыше Jeep Grand Wagoneer Overland Concept, можно попасть прямо из салона.

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К ежегодному Пасхальному сафари (Easter Jeep Safari) компания Jeep и придворное ателье Mopar традиционно подготовили несколько внедорожных концептов. На это раз их семь, и наиболее интересным оказался Jeep Scrambler 392 Concept.

Фактически это переделанный под рок-краулер Wrangler Rubicon 392, на который поставили пневмоподвеску и здоровенные шины внешним диаметром 40 дюймов. Максимальный дорожный просвет — 420 миллилитра. У машины нет ни дверей, ни задней стенки кабины, а кузовные панели изготовлены из углепластика.

Jeep Scrambler 392 Concept

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure Concept

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Concept

На базе «Рэнглеров» построены ещё три концепта: Magneto 3.0 Concept, Rubicon 4xe Departure Concept и Rubicon 4xe Concept. Последние два лишь демонстрируют широкие возможности по доработке внедорожника с использованием фирменных аксессуаров.

А вот «третий» Magneto предвосхищает появление «батарейного» вездехода Recon. В новой версии концепту добавили регулировку отдачи электромотора и двухуровневую систему рекуперацию, а также немного изменили дизайн.

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Jeep Grand Wagoneer Overland Concept

В свою очередь, пикап Jeep Gladiator Rubicon Sideburn Concept похвастается увеличенным дорожным просветом и оригинальным кузовом, в котором поместятся многочисленные канистры, внедорожная утварь и походный скарб.

Кемпер Grand Wagoneer Overland Concept предложит новую схему установки раскладной палатки: в неё можно попасть не только с улицы, но и из салона, хотя для этого пришлось переделать одну из секций панорамной крыши.