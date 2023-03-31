Omoda анонсировала новинку для России

Бренд Omoda анонсировал для России новую модель.
Речь идет о седане S5, одной из разновидностей Chery Arrizo 5 Plus. К нам машины будут возить из Китая. Седаны предложат с полуторалитровым атмосферным мотором мощностью 113 лошадиных сил и вариатором. Позднее в гамме Omoda появится первый электромобиль. По всей видимости, эта модель тоже будет продаваться в России. На данный момент линейка марки состоит из единственного кроссовера, доступного в двух модификациях — с передним и полным приводом.
Принадлежащий Chery бренд Omoda подтвердил расширение модельного ряда в России. Скоро, предположительно в ближайшие два месяца, в гамму компании вольется седан S5 на агрегатах Chery Arrizo 5 Plus. Модель уже сертифицирована и, согласно ОТТС, будет оснащаться полуторалитровым мотором мощностью 113 лошадиных сил в паре с вариатором.
Но вообще планы у Omoda более глобальные: до конца 2023 года бренд выйдет на 25 новых рынков, а также представит первый электрокар. Приоритетными странами останутся Россия и Мексика, среди новых заявлены Индонезия, Австралия и Турция. Для каждого рынка будет подбираться собственное позиционирование и дизайн.
Пока же в российской линейке Omoda присутствует лишь одна модель — кроссовер C5 стоимостью от 2 014 900 рублей. Он идет с турбомотором 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и вариатором либо 1.6 (150 л.с., 275 Нм) и «роботом». В стандартное оснащение вседорожника входят 18-дюймовые колеса, камера заднего вида, обогрев передних сидений и руля, двухзонный климат-контроль и информационно-развлекательный комплекс с двумя дисплеями диагональю 10,25 дюйма.