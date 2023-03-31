Omoda анонсировала новинку для России

Бренд Omoda анонсировал для России новую модель.

Фото: © Autohome © Autohome

Речь идет о седане S5, одной из разновидностей Chery Arrizo 5 Plus. К нам машины будут возить из Китая. Седаны предложат с полуторалитровым атмосферным мотором мощностью 113 лошадиных сил и вариатором. Позднее в гамме Omoda появится первый электромобиль. По всей видимости, эта модель тоже будет продаваться в России. На данный момент линейка марки состоит из единственного кроссовера, доступного в двух модификациях — с передним и полным приводом.

Принадлежащий Chery бренд Omoda подтвердил расширение модельного ряда в России. Скоро, предположительно в ближайшие два месяца, в гамму компании вольется седан S5 на агрегатах Chery Arrizo 5 Plus. Модель уже сертифицирована и, согласно ОТТС, будет оснащаться полуторалитровым мотором мощностью 113 лошадиных сил в паре с вариатором.

Но вообще планы у Omoda более глобальные: до конца 2023 года бренд выйдет на 25 новых рынков, а также представит первый электрокар. Приоритетными странами останутся Россия и Мексика, среди новых заявлены Индонезия, Австралия и Турция. Для каждого рынка будет подбираться собственное позиционирование и дизайн.