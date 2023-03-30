«КАМАЗ» выпустит двигатель с КПД 50%
Гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин заявил о скором создании нового двигателя внутреннего сгорания, КПД которого будет достигать 50%. Об этом сообщает Drom.ru со ссылкой на ведомственную газету «Вести КАМАЗа».
Отмечается, что удельный расход мотора составит 171,4 г/кВт•ч. Появление супердвигателя в технике предприятия ожидается уже в 2023 году.
«Гендиректор КАМАЗа, судя по всему, имел в виду 16,6-литровый мотор Weichai WP17H800E68 («Евро-6») мощностью 800 л.с, который ныне устанавливается на ряд дорогих китайских тягачей типа Shaanxi Delong X6000 или SITRAK C9H 800», - говорится в заметке.
Отмечается, что его КПД действительно приближается к 50%.
Ранее Когогин заявил, что под маркой московского автозавода «Москвич» планируется запустить до конца 2023 года SUV и седан. Он отметил, что российский автогигант «Камаз» - технологический партнер столичной производственной площадки.
Когогин подчеркнул, что новые модели появятся ориентировочно в четвертом квартале 2023 года. Он добавил, что машины по размеру будут несколько больше, чем первая модель («Москвич-3»).