«КАМАЗ» выпустит двигатель с КПД 50%

Гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин заявил о скором создании нового двигателя внутреннего сгорания, КПД которого будет достигать 50%. Об этом сообщает Drom.ru со ссылкой на ведомственную газету «Вести КАМАЗа».

Отмечается, что удельный расход мотора составит 171,4 г/кВт•ч. Появление супердвигателя в технике предприятия ожидается уже в 2023 году.

«Гендиректор КАМАЗа, судя по всему, имел в виду 16,6-литровый мотор Weichai WP17H800E68 («Евро-6») мощностью 800 л.с, который ныне устанавливается на ряд дорогих китайских тягачей типа Shaanxi Delong X6000 или SITRAK C9H 800», - говорится в заметке.

Отмечается, что его КПД действительно приближается к 50%.

Ранее Когогин заявил, что под маркой московского автозавода «Москвич» планируется запустить до конца 2023 года SUV и седан. Он отметил, что российский автогигант «Камаз» - технологический партнер столичной производственной площадки.