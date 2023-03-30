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52 минуты назад

«Москвич» анонсировал выпуск седана и кроссовера

Илья Родин

В 2023 году автозавод «Москвич» расширит модельный ряд: наряду с городским кроссовером «Москвич-3» производственная площадка будет выпускать седаны и кроссоверы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что в ближайшее время состоится их презентация.

«Скоро мы покажем, как они будут выглядеть», - уточнили в «Москвиче».

Уточняется, что в настоящее время предприятие выпускает два вида автомобилей - кроссовер и электромобиль. Их стоимость составляет 1,97 и 3,5 млн рублей соответственно.

Ранее о планах возрожденного завода сообщил гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин. Он отметил, что в IV-м квартале этого года линейка расширится за счет SUV и седана.

Автоновости,Видео,Сергей Когогин,
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