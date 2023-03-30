«Москвич» анонсировал выпуск седана и кроссовера

В 2023 году автозавод «Москвич» расширит модельный ряд: наряду с городским кроссовером «Москвич-3» производственная площадка будет выпускать седаны и кроссоверы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе пояснили, что в ближайшее время состоится их презентация.

«Скоро мы покажем, как они будут выглядеть», - уточнили в «Москвиче».

Уточняется, что в настоящее время предприятие выпускает два вида автомобилей - кроссовер и электромобиль. Их стоимость составляет 1,97 и 3,5 млн рублей соответственно.