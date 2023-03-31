Виновников ДТП на МКАД будут вычислять по дорожным камерам

Страховые компании смогут выявлять виновников дорожных аварий с помощью камер фото- и видеофиксации. Такое новшество внедрят в Москве на Московской кольцевой автодороге. Соответствующее соглашение было разработано в рамках теста, который с декабря прошлого года выполняет Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на МКАД.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В случае обращения потерпевшего за страховой компенсацией или возмещением убытка по ДТП, которое произошло на МКАД и оформлено не на месте аварии, эксперты страховой компании смогут направить в ЦОДД запрос для получения видеозаписи.

По мнению страховщиков, проект будет полезен как для самих компаний, так и для их клиентов. При оперативном предоставлении видеоматериалов эксперты страховой смогут изучать обстоятельства ДТП практически в режиме онлайн, что существенно ускорит процесс урегулирования убытков.

Помимо этого, материалы с дорожных комплексов фотовидеофиксации помогут страховым организациям эффективнее противодействовать автоподставщикам и предотвращать попытки незаконного получения страховых выплат мошенниками.

Подобная схема с начала 2023 года действует в Казани. Местные страховщики получили доступ к 3 000 городских камер. Это помогло избежать большого количества спорных ситуаций и позволило сократить срок урегулирования даже по непростым ДТП до пяти дней.