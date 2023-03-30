«Москвич» показал первое изображение двух новых моделей

На схематичном скетче, который появился в Telegram-канале МАЗ «Москвич», видны силуэты неких кроссовера и седана. Ожидается, что их назовут «Москвич 5» и «Москвич 6». Более подробно о новинках воскрешенной марки обещают рассказать ближе к их дебюту, который, как подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, состоится в 2023 году. Глава КамАЗа Сергей Когогин называл более точные сроки — второе полугодие и четвертый квартал нынешнего года.

Фото: © ZavodMoskvich / Telegram © ZavodMoskvich / Telegram

Какие именно модели присоединятся к линейке «Москвича», пока неясно. Если судить по прошлогодней презентации, в которой засветились в том числе ныне продающиеся «Москвичи», то возможные кандидаты — S7 и Sehol X6 китайской марки JAC.

Модель на рисунке разными чертами похожа на оба эти кроссовера, и они подходят под описание «чуть большей по размеру машины», ранее озвученное Сергеем Когогиным. Так, длина Sehol X6 составляет 4,5 метра, а S7, который давно продается в России под китайским шильдиком, еще крупнее — от бампера до бампера у него 4,8 метра.

Что касается седана, то это может быть Sehol A5 Plus — единственный не кроссовер, показанный в презентации. В Китае он оснащается мотором 1.5 TGDI, выдающим 184 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента.

Однако в планах «Москвича» числится и электрический седан. По данным инсайдеров, его хотят запустить уже без JAC, но с другим «восточным партнером» — компанией JMEV. Речь идет о седане JMEV GSE, похожем по размеру на Evolute i-Pro.

В КНР его продают с моторами на 82, 150 и 231 лошадиную силу по цене, эквивалентной 1,6-2,2 миллиона рублей.