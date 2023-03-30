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40 минут назад

АвтоВАЗ сдвинет корпоративный отпуск для избежания остановки производства

Российская Газетаиещё 2

АвтоВАЗ объявил, что перенесет корпоративный отпуск с июля на период с 29 мая по 19 июня для избежания остановки производства. В пресс-службе автопроизводителя уточнили, что ряд поставщиков комплектующих уведомили компанию о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности по сохранению поставок в 2023 году.

АвтоВАЗ сдвинет корпоративный отпуск для избежания остановки производства
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В сложившейся ситуации в АвтоВАЗе приняли решение не вводить режим простоя для всех линий, что привело бы к резкому падению заработной платы, а перенести оплачиваемый единый корпоративных отпуск.

Накануне стало известно, что совместно с партнерами из дружественных стран АвтоВАЗ готовится к старту производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в востребованных сегментах C и D.

3 марта на заводе АвтоВАЗа в Тольятти стартовал серийный выпуск нового поколения Lada Vesta. В продаже новый автомобиль появится в мае. Цены на модель АвтоВАЗ пока не называет. Сейчас седан Vesta первой генерации стоит от 1 121 900 рублей, универсал - от 1 213 900 рублей.

В 2023 году АвтоВАЗ планирует выпустить не менее 400 тысяч автомобилей и машинокомплектов. Продажи компании по итогам 2022 года составили 188,6 тыс. авто. При этом доля Lada на российском авторынке по итогам прошедшего года составила 27,9%.

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