У Toyota Camry появился китайский конкурент

В Китае появился премиальный седан MG7 с пожизненной гарантией.

Фото: MG7© SAIC MG7© SAIC

Портал CarsNewsChina прочит его в конкуренты Toyota Camry и отмечает, что это самая крупная четырехдверка в актуальной модельной линейке китайско-британского MG. Упомянутую пожизненную гарантию на основные компоненты получат первые 1,5 тысячи владельцев MG7, им также обещана скидка в размере 10 тысяч юаней (112 тысяч рублей). Цены на модель стартуют с отметки в 119,8 тысячи юаней (1,3 миллиона рублей), а максимально укомплектованный MG7 обойдется в 181,8 тысячи юаней (два миллиона рублей).

Британская марка MG с 2007 года принадлежит китайскому SAIC и выпускает автомобили, которые продаются как в КНР, так и за пределами страны. MG7 — это четырехдверка с кузовом фастбек, которая выступает флагманом модельной линейки, и недавно она перешагнула во второе поколение. В новой генерации MG7 приобрела спортивный дизайн, вдохновленный родстером Cyberster, четырехствольный выхлоп и даже активный спойлер. По габаритам же модель близка к Toyota Camry.

MG7 SAIC

MG7 SAIC

MG7 SAIC

MG7 SAIC

В Китае новинку предлагают в двух модификациях. Базовым выступает 1,5-литровый двигатель мощностью 188 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатым «роботом». Альтернатива — мотор объемом 2,0 литра на 261 лошадиную силу в связке с девятидиапазонным автоматом. Такой MG7 разгоняется с места до 100 километров в час за 6,5 секунды.

MG7 SAIC

В салоне — пара экранов диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Управление климатической установкой сенсорное, а на центральном тоннеле имеются пара подстаканников. На выбор предложены три варианта отделки салона в красном, зеленом и черном цветах.