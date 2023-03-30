Владельцев электрокаров в Москве обяжут платить транспортный налог

Московских владельцев электрокаров обяжут платить транспортный налог с 2025 года.

Фото: © Мобильный репортер / Агентство «Москва» © Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Об этом напомнили 29 марта в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас хозяева «батарейных» машин в столице освобождены от транспортного налога в соответствии с законом Москвы «О транспортном налоге» от 1 января 2020 года. Мера, призванная простимулировать спрос на автомобили с электрической силовой установкой, была одобрена мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Сейчас налоговая льгота предоставляется физическим лицам, владеющим автомобилями, оснащенными исключительно электрическим двигателем и зарегистрированными на указанных лиц, напомнили в ФНС. Мера утратит силу с 1 января 2025 года. Ее могут продлить, но случится ли это, пока неизвестно.

Поблажка в области налогообложения должна была сделать электрические машины более привлекательными на рынке, а также помочь решить экологические проблемы столицы. По данным на начало 2019 года, в Москве было зарегистрировано только 405 электрокаров, а по всей России — 4,6 тысячи.

Рост «зеленого» автопарка за прошедшие пять лет действительно значительный: на 1 января 2023 года в столице насчитывалось уже 3,4 тысячи электромобилей, а их число по всей стране выросло до 20,66 тысячи штук (данные «Автостата»). За Москвой, которая лидирует по количеству «электричек», следуют Приморский край с 1,7 тысячи единиц, Иркутская область (1,64 тысячи), Краснодарский край (1,37 тысячи) и Московская область (1,19 тысячи).