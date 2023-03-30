«АвтоВАЗ» уйдет в отпуск раньше обычного из-за недостатка комплектующих

«АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск на более ранний срок из-за проблем с поставками компонентов, которые не позволяют собирать комплектные автомобили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

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«Весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомили АО «АвтоВАЗ» о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности по сохранению поставок в 2023 году. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года», — цитирует агентство сообщение «АвтоВАЗа».

Начало трехнедельного корпоративного отпуска сотрудников «АвтоВАЗа» ранее было запланировано на 24 июля. В связи со сложившейся ситуацией руководство решило провести его с 29 мая по 19 июня, чтобы не вводить режим простоя с выплатой части заработной платы сотрудникам.