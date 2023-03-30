$76.45+0.1482.39-0.75
21 минуту назад

«АвтоВАЗ» уйдет в отпуск раньше обычного из-за недостатка комплектующих

Газета.Ru

«АвтоВАЗ» перенес корпоративный отпуск на более ранний срок из-за проблем с поставками компонентов, которые не позволяют собирать комплектные автомобили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«АвтоВАЗ» уйдет в отпуск раньше обычного из-за недостатка комплектующих
Фото: LADALADA

«Весной 2023 года ряд поставщиков комплектующих уведомили АО «АвтоВАЗ» о прекращении поставок и нарушили имевшиеся договоренности по сохранению поставок в 2023 году. В силу этого безостановочное производство полнокомплектных автомобилей будет невозможно уже со второй половины мая 2023 года», — цитирует агентство сообщение «АвтоВАЗа».

Начало трехнедельного корпоративного отпуска сотрудников «АвтоВАЗа» ранее было запланировано на 24 июля. В связи со сложившейся ситуацией руководство решило провести его с 29 мая по 19 июня, чтобы не вводить режим простоя с выплатой части заработной платы сотрудникам.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил президенту Владимиру Путину, что в 2023 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить не менее 400 тыс. автомобилей и машинокомплектов.

Автоновости,Дмитрий Азаров,Владимир Путин,Автоваз,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий