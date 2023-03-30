Совместное предприятие Renault и Geely будет насчитывать 17 заводов

Восемь из них контролирует Renault, и они находятся в Латинской Америке, Европе и Турции. Еще девять принадлежат Geely: восемь расположены в Китае, и один — в Швеции. По инсайдерской информации, соглашение о создании СП под кодовым названием «Horse» со стороны Renault и «Rubik» со стороны Geely было подписано еще в ноябре прошлого года и предполагает совместную разработку и создание бензиновых двигателей и гибридных силовых установок.

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Renault и Geely будет принадлежать по 50 процентов акций в совместном предприятии, а штаб-квартиру, по неофициальным данным, организуют в Лондоне. Ранее сообщалось, что заводы СП будут выпускать пять миллионов двигателей и элементов гибридных силовых установок в год для автомобилей марок, принадлежащих Geely и Renault.

В начале марта стало известно, что Geely Automobile Holdings Ltd и Renault также подписали соглашение с государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии — Aramco. Она выступит партнером и инвестором проекта по разработке и производству двигателей внутреннего сгорания и компонентов гибридных силовых установок.

Согласно новой информации, которую приводит Reuters со ссылкой на два источника, СП будет включать восемь китайских моторных заводов, а также предприятие в шведском Шёвде.