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1 час назад

Совместное предприятие Renault и Geely будет насчитывать 17 заводов

Motor.ru

Восемь из них контролирует Renault, и они находятся в Латинской Америке, Европе и Турции. Еще девять принадлежат Geely: восемь расположены в Китае, и один — в Швеции. По инсайдерской информации, соглашение о создании СП под кодовым названием «Horse» со стороны Renault и «Rubik» со стороны Geely было подписано еще в ноябре прошлого года и предполагает совместную разработку и создание бензиновых двигателей и гибридных силовых установок.

Совместное предприятие Renault и Geely будет насчитывать 17 заводов
Фото: Motor.ruMotor.ru

Renault и Geely будет принадлежать по 50 процентов акций в совместном предприятии, а штаб-квартиру, по неофициальным данным, организуют в Лондоне. Ранее сообщалось, что заводы СП будут выпускать пять миллионов двигателей и элементов гибридных силовых установок в год для автомобилей марок, принадлежащих Geely и Renault.

В начале марта стало известно, что Geely Automobile Holdings Ltd и Renault также подписали соглашение с государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии — Aramco. Она выступит партнером и инвестором проекта по разработке и производству двигателей внутреннего сгорания и компонентов гибридных силовых установок.

Согласно новой информации, которую приводит Reuters со ссылкой на два источника, СП будет включать восемь китайских моторных заводов, а также предприятие в шведском Шёвде.

Кроме того, в СП войдут два центра исследований и разработок Geely-Aurobay, один в Ханчжоу в Китае, а другой в Гетеборге, Швеции, а также три центра Renault в Европе и Латинской Америке.

Автоновости,Geely,Renault,
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