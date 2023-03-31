Обновлённый Audi A5 Sportback ожидается через год

Ожидается, что посвежевшая «пятидверка» немецкой марки появится в 2024 году. По плану, эта модель должна «перетянуть» на себя часть аудитории Audi A4, у которого не будет прямого наследника.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Компания Audi выпускает купе, кабриолет и лифтбек A5 с 2007 года, автомобили актуального второго поколения встали на конвейер в 2017-м. Продажи семейства (включая «заряженные» версии S5 и RS5) в Европе постепенно снижаются с 2018 года. По информации сайта Carsalesbase, за январь-ноябрь 2022-го (данных за весь год пока нет) дилеры на старосветском рынке реализовали почти 21,5 тыс. экземпляров, что на 13,7% меньше, чем годом ранее. В следующем году ожидается появление обновлённой версии: ранее тестовый мул посвежевшего Audi A5 Sportback уже попадался фотошпионам.

актуальный Audi A5 Sportback 40 TFSI S line

Замаскированный прототип не дал возможности разглядеть детали экстерьера обновлённого лифтбека. Официальных подробностей о том, как будет выглядеть новинка, пока что тоже нет. Свой вариант потенциальной внешности рестайлинговой «пятидверки» Audi A5 Sportback представил дизайнер испанского издания Motor.es.

актуальный Audi A5 Sportback 40 TFSI S line

Судя по рендеру, лифтбек получит более современное оформление: на нём запечатлены профиль и корма будущей новинки, так как предполагается, что именно здесь будут сосредоточены основные изменения во внешности. Вероятно, A5 Sportback после обновления сохранит свой силуэт и дугообразную линию крыши, при этом предполагается, что длина и колёсная база новинки вырастут на несколько миллиметров.

актуальный Audi A5 Sportback 40 TFSI S line

Одним из главных отличий в оформлении кормы окажутся новые фонари: они могут получить более узкую и сглаженную форму, а кроме того, вероятно, будут соединяться друг с другом через всю ширину пятой двери с помощью сужающейся в центре плашки. Рисунок у задней оптики станет другим, хотя и сохранит идею светящихся прерывистых штрихов.

Рендер обновлённого лифтбека Audi A5 Sportback

Предполагается, что переднюю часть Audi A5 Sportback обновят за счёт головной оптики более узкой формы и с другой световой подписью, а также более широкой фирменной решётки радиатора. Помимо этого, обновлённый лифтбек может получить другой воздухозаборник трапециевидной формы.

В основе рестайлингового Audi A5 Sportback по-прежнему останется платформа MLB Evo. По предварительным данным в гамме останутся бензиновые и дизельные модификации (2.0 TFSI и 2.0 TDI, работающие в тандеме с 12-вольтовым стартер-генератором, а также дизель V6 3.0). В гамме ожидается появление PHEV-версий, при этом максимальный запас хода при движении только на электротяге составит около 100 км. Предположительно посвежевшая «пятидверка» выйдет на рынок осенью 2024 года.