«АвтоВАЗ» сообщил о проблемах с комплектующими

«АвтоВАЗ» предоставит сотрудникам корпоративный отпуск в конце мая с тем, чтобы избежать остановки производственных площадок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу автогиганта.
В пресс-службе пояснили, что ранее отпуск был запланирован на конец июля.
Вместе с тем, уточнили в «АвтоВАЗе», поставщики комплектующих нарушили заключенные ранее контракты.
Это, подчеркнули в пресс-службе, привело к сбою производственных графиков. В частности, автогигант сможет продолжать безостановочное производство полнокомплектных транспортных средств только до второй половины мая 2023 года.
На фоне складывающейся непростой ситуации руководство «АвтоВАЗа» приняло решение перенести оплачиваемый отпуск на период с 29 мая по 19 июня, заметили в компании.
В пресс-службе отметили, что сохранение сроков отпуска, намеченных ранее, и введение режима простоя для всех производственных линий отразилось бы на зарплате рабочих негативным образом.
В «АвтоВАЗе» резюмировали, что несмотря на проблемы с комплектующими, планы по выпуску в 2023 году 400 тыс. машин остаются в силе.