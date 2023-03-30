«АвтоВАЗ» сообщил о проблемах с комплектующими

«АвтоВАЗ» предоставит сотрудникам корпоративный отпуск в конце мая с тем, чтобы избежать остановки производственных площадок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу автогиганта.

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В пресс-службе пояснили, что ранее отпуск был запланирован на конец июля.

Вместе с тем, уточнили в «АвтоВАЗе», поставщики комплектующих нарушили заключенные ранее контракты.

Это, подчеркнули в пресс-службе, привело к сбою производственных графиков. В частности, автогигант сможет продолжать безостановочное производство полнокомплектных транспортных средств только до второй половины мая 2023 года.

На фоне складывающейся непростой ситуации руководство «АвтоВАЗа» приняло решение перенести оплачиваемый отпуск на период с 29 мая по 19 июня, заметили в компании.

В пресс-службе отметили, что сохранение сроков отпуска, намеченных ранее, и введение режима простоя для всех производственных линий отразилось бы на зарплате рабочих негативным образом.