Единственный минивэн Geely привезли в Россию

В России появился минивэн Geely Jiaji L. Машину привез в страну один из дилеров, но цен на неё пока нет. Модель обновилась в 2022 году, она получила измененный салон и новый двигатель — «турбочетверку» 1.5, которая пришла на смену устаревшему «атмосфернику» 1.8. Оснащение Jiaji L по традиции богатое, от светодиодной оптики и климат-контроля до панорамной крыши и голосового помощника на базе искусственного интеллекта.

Фото: © Сергей Захаров | Китайские автомобили © Сергей Захаров | Китайские автомобили

Параллельный импорт дал новый толчок к развитие автомобильного рынка России в условиях санкций. Причем хлынувший в страну поток китайской экзотики, помимо дорогущих электрокаров, включает и такие утилитарные машины, как Geely Jiaji. Этот однообъемник, представленный в 2019 году, обновился в 2022-м, и к нам привезли именно рестайлинговый вариант, с приставкой L к названию и полуторалитровым турбомотором ( 181 л.с., 290 Нм). При этом сам автомобиль как бы есть, но цен на него нет.

Сергей Захаров | Китайские автомобили

В Китае Jiaji L стоит от 119 800 юаней, или 1,3 миллиона рублей. Посадочная формула — 2+2+2 или 2+2+3. В зависимости от версии на машине могут стоять светодиодные фары и фонари, панорамная крыша со сдвижной секцией и датчиком дождя, фоновый свет с 72 цветами на выбор и передние сиденья с подогревом и вентиляцией. К этому стоит добавить систему распознания голоса на базе искусственного интеллекта и поддержку обновлений «по воздуху».