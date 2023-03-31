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57 минут назад

Российские водители стали реже заправлять машины и экономить на мойке

Motor.ru

Новую статистику опубликовал Почта Банк. По данным аналитиков, за минувший осенне-зимний сезон автовладельцы пользовались услугами моек в полтора раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что общие расходы на автомойку у россиян выросли на 12 процентов, средний чек однократного обслуживания сократился на 26 процентов.

Россияне стали экономить на мойке и заправке автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики сообщили, что жители России стали чаще мыть свои автомобили. С ноября 2022 по март 2023 годов расходы автовладельцев на мойку выросли с 34 до 38 миллионов рублей. При этом водители все чаще делают выбор в пользу станций самообслуживания, что подтверждает снижение среднего чека. Если осенью-зимой 2021-2022 года жители тратили на мойку машины в среднем около 330 рублей, то в минувшем сезоне они стали экономить -- сумма снизилась до 260 рублей.

Кроме того, российские водители стали реже заправлять автомобили. Если за осенне-зимний период прошлого года на покупку топлива у россиян ушло 1,8 триллиона рублей, то в этом году автовладельцы потратили 1,6 триллиона. При этом средний чек за АЗС снизился с 1060 до 1040 рублей.

В середине марта стало известно, что россияне стали реже обслуживать собственные автомобили. Кроме того, общий автопарк постоянно эксплуатируемых машин в стране сократился более чем на 800 000 экземпляров. https://motor.ru/news/economy-16-03-2023.htm), что россияне стали реже обслуживать собственные автомобили. Кроме того, общий автопарк постоянно эксплуатируемых машин в стране сократился более чем на 800 000 экземпляров.

Автоновости,Почта Банк,
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