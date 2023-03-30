«Связь плохая, еды почти нет»: очевидцы о пробке в Ростовской области

Непогода в Ростовской области парализовала движение на трассе в Каменском районе, где в пробке с семьей застряла россиянка Кристина. Женщина рассказала NEWS.ru, что они с мужем и двумя детьми не могут сдвинуться с места почти шесть часов. По ее словам, связь работает плохо, при этом воды и еды у них почти нет.

Фото: 61.mchs.gov 61.mchs.gov

Стоим в пробке уже с 16:15. Двое маленьких детей. Снежный ураган с дождем. Стоим в Каменском районе. Бензин пока есть, но боимся, что мы тут надолго. Связь плохая, еды почти нет. Телефон в машине заряжаем. Машину греем и глушим, чтоб бензин не тратить, — рассказала Кристина.

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По ее словам, она обратилась в МЧС, где заявку приняли, но пока ни у кого нет ни машин, ни обогрева.

Водители фур предлагают чай, кофе. А легковые, кто рядом, сами «на нуле» с бензином. Муж водитель, но его сейчас рядом нет, он помогает другим водителям толкать машины, потому что нас замело, сугробы до колена. <...> Я за свои 30 лет такого ни разу не видела и, если честно, очень страшно. Переживаю за детей, самой маленькой три годика, — сообщила россиянка.

Один из водителей, застрявших в пробке, в беседе с NEWS.ru назвал ситуацию на дороге беспределом. По его словам, затор образовался на участке от Шахт до Гуково. Многим водителям, у которых заканчивается топливо, приходится пешком ходить за бензином на заправку, расположенную в 700 метрах. Люди помогают друг другу с продуктами, при этом местные власти ничем не могут помочь. Кроме того, по словам очевидцев, на трассе начали срезать отбойники, чтобы водители могли развернуться.

Из-за последствий снегопада в Ростовской области закрыли движение по трассе М4 «Дон». По данным Telegram-канала Don Mash, на дороге от Каменска до Красного Сулина застряли десятки автомобилей. Ожидается, что движение по трассе откроют, как только спасатели расчистят ее от снега.