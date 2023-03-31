В Ростовской области сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь попавшим в снежный плен автомобилистам на трассе М-4 "Дон".Благодаря их усилиям затор на автодороге сократился с 50 до 30 километров.

В пунктах временного размещения находятся 147 человек, в том числе 34 ребенка. Вдоль трассы также функционируют семь мобильных и восемь стационарных пункта обогрева и питания.

"Ведутся работы по организации "карманов" с помощью бульдозеров на 940 и 950 километров трассы для проезда легковых автомобилей и грейдера. Работают грузовые эвакуаторы по поднятию автомобилей. Для оттока автотранспорта в обратном направлении проведен демонтаж барьерного ограждения", - сообщила пресс-секретарь регионального управления МЧС Марина Абрамченко.

Решением оперативного штаба режим ЧС введен в городе Шахты, а также Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах. В работах по разблокировке трассы участвуют 152 единицы техники и 238 человек.