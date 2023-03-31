Считаем потери: какие иномарки больше нельзя купить в России

Модельные ряды автомобилей, представленных в России, стремительно редеют. На фоне введенных санкций большинство иностранных автопроизводителей уже больше года не поставляет свои машины в нашу страну.

Фото: Пресс-служба Volkswagen Пресс-служба Volkswagen

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Начиная с марта прошлого года большинство автопроизводителей не поставляют машины российским дилерам вследствие разрыва логистических цепочек или приостановки своей деятельности из-за внешних санкций. Причем некоторые официально объявили об уходе с российского рынка, сохранив при этом возможность вернуться при первой возможности.

В результате количество моделей автомобилей, официально представленных в нашей стране, за год сократилось на 21%, подсчитали эксперты агентства "Автостат". Так, в начале 2023 года российские дилеры продавали в общей сложности 486 моделей автомобилей, что на 132 наименования меньше по сравнению с прошлым годом.

Как говорит руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев, покупателям, конечно, сейчас недоступно всё то разнообразие моделей, которое предлагалось в начале 2022-го. В перспективе года модельный ряд, доступных в России автомобилей, вероятнее всего, существенно не расширится. Ассортимент будет расширяться за счет вывода на рынок новых брендов и моделей китайскими производителями. Помимо этого, определенную роль будет играть то, с какой скоростью отечественные предприятия будут увеличивать объемы производства и расширять модельную линейку.

Китайские аналоги

Седан Kaiyi E5

Действительно, сегодня почти каждая пятая модель на российском авторынке - китайского происхождения. Только за последний год доля "китайцев" увеличилась с 15% до 18%, хотя их количество немного и сократилось - с 93 до 87 наименований. Как прогнозируют в "Автостате", на фоне ухода западных автопроизводителей к концу 2023 года на продукцию из Поднебесной будет приходиться до 25-30% продаваемых в России моделей автомобилей.

Стоит отметить, что китайские автопроизводители, которые в свое время пришли в нашу страну с дешевыми легковыми моделями, в последние годы массово переключились на более дорогие кроссоверы и внедорожники. В результате после того, как производство массовых иномарок во главе с Kia Rio и Hyundai Solaris в России было прекращено, сегмент доступных седанов и лифтбеков практически полностью остался в распоряжении АвтоВАЗа.

Впрочем, уже скоро здесь должны появиться иранские автомобили Saipa - хэтчбек Quik, а также седаны Saina и Shahin, чья предварительная стоимость составляет 1-1,7 млн рублей. А вот китайские новинки оказались дороже: к примеру, Kaiyi E5 поступил в продажу в самой богатой комплектации стоимостью 1 млн 959 тыс. рублей, а лифтбек Changan Uni-V предлагается за 2 млн 630 тыс. рублей.

"У иранских автопроизводителей нет потенциала для того, чтобы закрыть потребности российских покупателей в сегменте седанов и лифтбеков. Они не смогут составить конкуренцию китайским компаниям на нашем рынке. Дефицит в этом сегменте будут восполнять всё те же производители из КНР, которые будут предлагать новые модели по достаточно высокой цене - от 2,5 млн рублей", - комментирует Александр Корнев.

Штучный товар

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Между тем, восполнению потерь на российском авторынке отчасти способствует параллельный импорт иномарок, включая новинки, которые ранее в нашей стране официально не были представлены. Согласно оценкам "Автостата", по этой схеме в Россию поставляется в общей сложности более 500 моделей автомобилей 85 брендов. Однако продаются они в единичных экземплярах и представлены преимущественно в премиальном сегменте авторынка.

По словам директора департамента по выкупу ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова, параллельный импорт не может заместить традиционную схему поставки, в которой участвуют производитель, дистрибьютор и государство. Говорить о больших объемах ввоза машин по такой схеме не приходится - это точечные поставки, которые не могут конкурировать с официальными. В качестве временной меры он в некоторой степени упростит ввоз автомобилей в Россию, в частности, премиум-сегмента. По такой схеме, в основном, поступают самые дорогие автомобили, поскольку у них при продаже максимальная маржинальность.