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41 минуту назад

В РФ выпустят мобильное приложение для определения неполадок в автомобиле

ТАСС

Бесплатный сервис для автолюбителей "Автошазам", который при помощи искусственного интеллекта определит возможные неполадки транспортного средства, появится для устройств на базе iOS и Android до конца текущего года. Его разработчиком является компания Simble, сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ "Автонет".

В РФ выпустят мобильное приложение для определения неполадок в автомобиле
Фото: ТАССТАСС

Как отметили в организации, специально обученный алгоритм искусственного интеллекта должен будет определить возможные неполадки транспортного средства. Он позволит, в частности, оценить состояние двигателя автомобиля по его звуку. Планируется, что сервис будет доступен через мобильное приложение до конца года. По оценкам разработчика, сервисом смогут воспользоваться около 500 тыс. человек в год.

В Simble подчеркнули, что создателям сервиса удалось адаптировать его алгоритмы под характерные проблемные звуки транспортного средства, такие как неполадки с турбонаддувом, клапанами, приводным ремнем, системой охлаждения, вентилятором охлаждения и кривошипно-шатунным механизмом.

В приложении необходимо будет указать пробег, возраст и VIN-номер транспортного средства. "Новый сервис позволит определить возможные неполадки автомобиля, степень сложности и рекомендовать водителю отправиться в сервис. В ближайшее время модерация звуков возможных неполадок пройдет модерацию у автомобильных производителей", - добавили в пресс-службе.

Планируется, что приложение будет доступно для пользователей смартфонов на iOS и Android и будет бесплатным.

Автоновости,
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