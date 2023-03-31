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В России появились новые седаны Kia Rio

Один из дилеров привез в Россию новые Kia Rio. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года без пробега просят от 2 284 000 до 2 888 000 рублей.

Напомним, что Kia Rio оснащается бензиновыми двигателями объемом 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.). Моторы агрегатируются либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. На продажу выставили машины с силовым агрегатом 1,6 литра, а комплектация всего одна - это версия Premium (максимальная). Дилеры отмечают, что Rio привезли из Казахстана.

Напомним, 10 марта Минпромторг России включил Kia в список параллельного импорта. В этот перечень попадают компании, которые либо ушли с российского рынка, либо прекратили поставки и закрыли предприятия в стране.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге, где и выпускались Kia Rio для России, сейчас в простое. Его судьба до сих пор не определена.

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Kia Rio долгое время являлся самой популярной моделью корейского бренда в России. На официальном сайте такие машины стоят от 1 434 900 рублей. Но у дилеров совсем другие цены - за машину 2022 года нужно отдать минимум 2 000 000 рублей.

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