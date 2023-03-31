$76.45+0.1482.39-0.75
43 минуты назад

Россия в начале 2023 года втрое нарастила поставки машин из Грузии

Говорит Москва

Также вырос экспорт из этой страны в Армению, Киргизию и Казахстан, следует из данных таможенной статистики.

Россия втрое нарастила поставки машин из Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В январе-феврале 2023 года в Россию поставили 978 машин на 13,5 млн долларов. Годом ранее их количество составляло 209. Отмечается, что в самой Грузии автомобили не выпускаются, однако страна активно импортирует их.

«АвтоВАЗ» сообщил о проблемах с комплектующими

Аналитики, опрошенные «Коммерсантом», утверждают, что из Грузии непосредственно в Россию реэкспортируются машины низкой ценовой категории, не подпадающие под санкции. Таким образом, Грузия не нарушает запрет, хотя специалисты рынка предполагают, что автомобили дороже 50 тысяч евро также в итоге оказываются в России, но через третьи страны.

Автоновости,Коммерсант,Автоваз,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий