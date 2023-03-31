Россия втрое нарастила поставки машин из Грузии

Также вырос экспорт из этой страны в Армению, Киргизию и Казахстан, следует из данных таможенной статистики.

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В январе-феврале 2023 года в Россию поставили 978 машин на 13,5 млн долларов. Годом ранее их количество составляло 209. Отмечается, что в самой Грузии автомобили не выпускаются, однако страна активно импортирует их.