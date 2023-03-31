Россия втрое нарастила поставки машин из Грузии

Также вырос экспорт из этой страны в Армению, Киргизию и Казахстан, следует из данных таможенной статистики.
В январе-феврале 2023 года в Россию поставили 978 машин на 13,5 млн долларов. Годом ранее их количество составляло 209. Отмечается, что в самой Грузии автомобили не выпускаются, однако страна активно импортирует их.
Аналитики, опрошенные «Коммерсантом», утверждают, что из Грузии непосредственно в Россию реэкспортируются машины низкой ценовой категории, не подпадающие под санкции. Таким образом, Грузия не нарушает запрет, хотя специалисты рынка предполагают, что автомобили дороже 50 тысяч евро также в итоге оказываются в России, но через третьи страны.