Первые фуры начали пропускать в направлении Москвы на участке трассы «Дон» в Ростовской области, где движение было затруднено из-за снегопада. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Ростовской области.

— В направлении Москвы пошли первые фуры. По состоянию на 08:00 организована работа восьми стационарных пунктов обогрева и питания, снегоходами по семи маршрутам осуществляется доставка продуктов, тяжелой техникой организован подвоз топлива для заправки транспорта участников дорожного движения, — говорится в сообщении.

В ходе работ специалисты демонтировали пять барьерных ограждений. Также ведутся работы по расчистке дорожного полотна и организации «карманов» с помощью бульдозеров для проезда автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал «ГУ МЧС России по Ростовской области».

Протяженность затора на участке трассы М-4 «Дон» сократилась до 30 километров. Там открыты семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. Ликвидацией последствий снегопада занимаются около 500 человек и 243 единицы техники. При этом затор на дороге устраняют 238 человек и 152 единиц техники.